Amica.it - Le labbra si truccano con bronzer e blush: la lip combo ideale

Se un rossetto può diventarein crema, anche per il trucconaturale ci sono alternative interessanti e fantasiose. Il bello del make-up è che si può sperimentare e giocare con texture e prodotti. Non è insolito infatti, soprattutto per chi ha dimestichezza con la materia, utilizzare i trucchi in modo creativo e multitasking, destinandoli a scopi diversi rispetto a quelli per cui sono nati. E non stiamo parlando di prodotti all-over o lips & cheeks, che suggeriscono naturalmente tutti gli usi che si possono fare. Si tratta proprio aprire un ventaglio di possibilità a quei trucchi specifici di cui spesso si tende a sottovalutarne il potenziale. L’ultima ispirazione viene dalla make-up artist Sandy Nicha, che su TikTok ha condiviso il segreto della sua ultima lipsul che ha creato sul set di un editoriale.