La Talpa Un padre Amore criminale o i talk-show? La tv del 5 novembre

Per la prima serata in tv, martedì 5, su Canale5 alle 21.30 tornerà “La”. Diletta Leotta guida la nuova edizione del reality in cui tutti dubitano di tutti. I concorrenti devono superare sfide e arricchire il montepremi ma lasaboterà i giochi. Verrà scoperta? I concorrenti de La2024 sono: Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andrea Preti e, in gara come concorrente unico, Andreas Muller e Veronica Peparini, che fanno coppia nella vita. E anche qui a Lagiocheranno insieme, come unico concorrente. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Un”. Ispirato a una storia vera: Liz, la moglie di Matt, muore dopo aver dato alla luce la piccola Maddy per sopravvenute complicazioni.