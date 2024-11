Tvpertutti.it - La Talpa stasera, Paola Perego irritata? Messaggio a Diletta Leotta

Al viaLasu Canale 5. A poche ore dall'inizio della nuova edizione, a distanza di 16 anni, la storica conduttrice delle prime tre edizioniha sorpreso con un gesto di eleganza e signorilitĂ . In un post Instagram, ha condiviso i suoi auguri per, nuova conduttrice del programma, e per Marco Salvati, autore del format. In particolare, ha condiviso una foto scattata ai tempi in cui era alla conduzione del programma, accompagnata da unconciso ma significativo: "Questa sera torna La. Ricordi meravigliosi. In bocca al lupoe Marco Salvati". Le parole dellasono apparse sincere e prive di rancore, nonostante non sia stata scelta per tornare al timone del programma che lei stessa aveva contribuito a far diventare un cult.