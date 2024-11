Sport.quotidiano.net - La settimana della verità. Arsenal e Napoli al Meazza. Un doppio crash test per le ambizioni dell’Inter

All’assalto delleci si va sfidando ipiù complicati, nellache porta alla prossima sosta per le nazionali. Ci sarà San Siro a far da contorno e saranno due partite complicate per l’Inter, sulla carta, come se poi quella col Venezia fosse stata una passeggiata. Non che laa dei protagonisti in nerazzurro (votati a un giallo paglierino per ragioni di marketing) sembrasse persa verso il futuro prossimo, nell’affrontare i lagunari. Trattasi, semplicemente, dell’éliteSerie A in cui non puoi permetterti di andare col pedale alzato di mezzo grado, soprattutto se ancora il pilota automatico non è stato inserito. All’analisi esterna non pare di essere davanti a quel bolide senza macchia che i campioni d’Italia parevano lo scorso anno, in campionato ma anche nella prima parte del cammino in Champions, chiuso con la qualificazione agli ottavi in anticipo di 180’.