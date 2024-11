Movieplayer.it - Javier e Shaila si confrontano al Grande Fratello: ecco cosa si sono detti dopo la puntata di lunedì sera

I due concorrenti del reality show hanno avuto un faccia a faccia al termine della undicesimadel reality show.Gatta eMartinez hanno ripreso a parlarsi una settimanail ritorno di Lorenzo e dell'ex velina dalla Spagna. Il pallavolista ha espresso più volte il proprio disappunto, non tanto per la relazione trae Lorenzo, quanto per alcune frasi pronunciate dalla ballerina, che erano state trasmesse durante la decimadel. Il faccia a faccia traNei giorni trascorsi nella Casa del Gran Hermano, infatti, l'ex velina ha confidato che il suo pensiero fisso è sempre stato Lorenzo, ammettendo di cercarlo con lo sguardo anche mentre si baciava cone .