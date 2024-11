Inzaghi ha ammesso che un giorno allenerà in Premier | Mi piace mi intriga

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Inter-Arsenal, un giornalista ha chiesto ad: Il calcio inglese ti affascina? Tirebbe allenare lì? Il tecnico hai corteggiamenti negli anni scorsi e dalle sue parole si evince che prima o poi l’obiettivo sarà allenare in Inghllterra. “È un calcio affascinante, chea ogni allenatore. Non nego che c’è stata la possibilità, non solo all’Inter ma anche quando ero alla Lazio. Ma in questo momento sto molto bene qui. Mi, mi, ma ora sono all’Inter, una delle migliori squadre d’Europa. Sul futuro non ci sono certezze”, la sua risposta. Il suo futuro è ormai segnato Che ci sia feeling tra i top club inglesi enon è un mistero. Il tecnico è stato contattato nei mesi scorsi dal Manchester United e anche con una certa insistenza.