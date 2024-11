Calciomercato.it - Inter, Inzaghi pensa anche al Napoli: cinque big fuori contro l’Arsenal

I campioni d’Italia attesi domani sera dall’impegno in Champions Leaguegli inglesi di Arteta: le possibili scelte di formazioni del tecnico nerazzurro L’ospita domaninel big match di Champions League, in attesa dello sdiretto in campionato sempre a San Siro con la capolista. Simone(Ansa) – Calciomercato.itSimonemischia le carte nella rifinitura pre ‘Gunners’ e potrebbero esserci diverse novità di formazione, considerandol’impegno di domenicai partenopei dell’ex Conte. L’unico assente all’allenamento è l’infortunato Carlos Augusto, mentre si è regolarmente allenato con i compagni Asllani: l’albanese indossa sempre il tutore al ginocchio e non è ancora in condizioni ottimali. In regia domani sera si rivedrà quindi l’alfiere Calhanoglu, con Frattesi e Zielinski favoriti per una maglia da titolare ai lati del turco, mentre sulle corsie esterneha provato Dumfries con Darmian dirottato a sinistra.