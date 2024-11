Ilrestodelcarlino.it - "Instancabile e generosa. Sonia, ci mancherai"

Sotto choc, l’intera comunità della montagna reggiana oggi si prepara per l’ultimo saluto alla direttrice del Distretto sanitario di Castelnovo Monti, la dottoressaGualtieri, deceduta due giorni fa a seguito grave malattia a soli 58 anni. Continuano affettuose attestazioni di cordoglio nei confronti dei familiari, oltre che di amicizia e di riconoscenza espressa con dolore nei confronti di. "Abbiamo affrontato insieme la sfida della pandemia e l’organizzazione della medicina generale nelle aree disagiate – dicono i medicina generale del Distretto di Castelnovo Monti –. Non mancavano mai una risata, un incoraggiamento ed visione costruttiva del futuro. Grazie per la fiducia che hai riconosciuto ai tuoi collaboratori professionisti". Il ricordo del dottor Gianluca Marconi parte da lontano: "Fin dal 2014, terminato il mio secondo mandato di sindaco di Castelnovo Monti, ho collaborato concome responsabile della Pediatria di Comunità, poi delle Cure Primarie, della Specialistica Ambulatoriale e della Pediatria Territoriale distrettuali.