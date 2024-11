Linkiesta.it - Il popolo georgiano merita nuove elezioni, non l’incubo dei filorussi

«Ogni nostra azione sarà diretta alla resistenza. Non dobbiamo permettere al governo di condurre una vita pacifica e normale». Le parole di Mamumka Khazaradze, membro del partito di opposizione Strong Georgia, alla stampa sono arrivate a poche ore dalla manifestazione di lunedì, una protesta durata quasi quattro ore e che ha attraversato diversi quartieri della città per chiedere ancora una volta l’annullamento delleparlamentari del 26 ottobre, ritenute illegittime e fraudolente da osservatori locali e internazionali. In particolare, l’Osce ha dichiarato che nel ventiquattro per cento dei casi analizzati la segretezza del voto non è stata garantita, mentre l’istituto di statistica Edison Research, che dal 2012 segue gli exit poll nel Paese – e secondo cui il partito Sognoavrebbe raggiunto il quarantuno per cento dei consensi – spiega che «la differenza di tredici punti tra la stima di Edison e il risultato ufficiale del cinquantaquattro per cento per Sognonon può essere spiegata dalla sola variazione normale e suggerisce una manipolazione del voto a livello locale».