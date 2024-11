Davidemaggio.it - Grande Fratello, Lorenzo sbraita contro Helena e Mariavittoria

Tensione alle stelle nella Casa del. Complici le critiche ricevute per il suoverso rapporto con Shaila Gatta,Spolverato ha finito per prendersela, con dei modi abbastanza irruenti, conPrestess eMinghetti, le coinquiline più scettiche sulla travolgente liaison a favore di telecamera con l’ex velina. Tra urla e mani sbattute sul tavolo, il 28enne ha dato davvero un brutto spettacolo di sé. Tutto è nato sul finire della puntata di ieri sera., risentita per essere stata nominata e perché molti le hanno dato della pettegola per essersi esposta, in settimana,la coppia del momento, non ci sta: Non mi pento. Certo è che, come ha detto Enzo Paolo, da tutti che li aggredivano adesso passare io per carnefice e basta mi dà fastidio.