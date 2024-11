Movieplayer.it - Grande Fratello, Lorenzo già geloso di Javier rimprovera Shaila: “Io non l’avrei fatto”

Dopo l'armistizio di pace temporaneo firmato dadopo l'undicesima puntata del reality show, puntuale è arrivata la scenata di gelosia del modello milanese.Spolverato non ha apprezzato l'abbraccio amichevole cheGatta eMartinez si sono scambiati dopo la puntata del 4 novembre del. I due si sono parzialmente chiariti dopo essersi ignorati per una settimana, ma questa situazione non è piaciuta al modello milanese. Prove di gelosia tra i due concorrenti Il carattere possessivo diall'interno di una relazione era già emerso nelle prime puntate del reality show, quando, parlando con gli altri coinquilini, aveva candidamente ammesso di non volere che la sua fidanzata fosse troppo felice. Oggi, il modello ha mostrato un altro lato della sua .