Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Iago Garcia parla dopo l’eliminazione: le fan di Lorenzo e Shaila hanno spinto i voti per Clayton Norcross

didalè stata una sorpresa per tutti, lasciando perplesso anche il conduttore Alfonso Signorini. Con un risultato inatteso,ha ricevuto solo il 21,1% delle preferenze, mentreha ottenuto il 21,5%, grazie anche al supporto delle “Shailenzo”, fan diSpolverato eGatta, chedichiarato di aver votato in massa per lui. Appena fuori dalla porta rossa,ha espresso la sua gratitudine verso il pubblico, dicendosi felice di aver partecipato. In aeroporto, prima di partire per Madrid, ha aggiunto: “Non cambierei nulla di quello che ho detto e fatto”.dell’attore ha sollevato curiosità, lasciando in sospeso il pubblico su possibili futuri sviluppi.eliminato: lo stupore di Alfonso Signorini e Beatrice Luzzidiha sorpreso anche Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi, che non si aspettavano l’uscita dell’attore spagnolo.