Lopinionista.it - Giornata dell’Unità Nazionale, Brunetta: “Rafforzare impegno verso un futuro di pace e coesione sociale”

ROMA – “Lae delle Forze Armate non è solo momento di riflessione e ricordo, ma anche un’opportunità peril nostroundi. È l’occasione per commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale, onorando coloro che hanno sacrificato la loro vita per la libertà e la democrazia. Ricordiamo, dunque, con gratitudine il valore e la dedizione delle Forze Armate, che continuano a garantire quotidianamente la sicurezza e la protezione della nostra Nazione. Viva le Forze Armate, Viva l’Italia!”. Così sui suoi canali social l’ex ministro della pubblica amministrazione Renato(foto), oggi presidente del Cnel. L'articolo: “undi” L'Opinionista.