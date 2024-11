Latuafonte.com - GF, Helena e Mariavittoria asfaltano Lorenzo: volano stracci

Leggi tutto su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 5 Novembre 2024 2:50 pm by Redazione Non sta vivendo in una bella atmosferaSpolverato al Grande Fratello, sebbene abbia trovato il coraggio di viversi la sua storia con Shaila Gatta. In realtà , è proprio per questa relazione, che è nata al Gran Hermano in Spagna, che il gieffino si ritrova in difficoltà nella Casa oggi. Infatti, coloro che più gli stavano vicino prima dello scambio con il reality show spagnolo pare abbiano preso le distanze. Il concorrente ha perso, inevitabilmente, consensi, anche perché con Shaila si lascia andare alla passione in ogni angolo della Casa, generando senso di disgusto. Ecco che in queste oresi ritrova a scontrarsi conMinghetti edPrestes. Grande Fratello,vsed: scontri accesi post puntata Leggi anche: GF news, Iago Garcia parla dopo l’eliminazione: reazione fuori dalla Casa (Video) Leggi anche: Grande Fratello news ultim’ora sondaggi oggi: Shaila,vs Clayton Dopo la puntata di ieri del GF, in onda il 4 novembre 2024, sembra checontinui a sentire addosso una certa pressione.