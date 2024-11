Lettera43.it - Forum mondiale OCSE, Generali: partnership pubblico-privato per un benessere equo e sostenibile

In occasione del settimosuldell’, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, organizzato con il ministero dell’Economia, l’Istat e con il supporto di Banca d’Italia,ha promosso l’incontro Building well-being for people and planet: the role of public-privates. L’evento si è focalizzato sulla necessità di affrontare temi globali come il cambiamento climatico, trend demografici e la trasformazione della forza lavoro attraverso soluzioni incentrate sul, sottolineando il ruolo strategico delletranel rispondere a queste sfide. Il, di cuiè knowledge partner, è stato organizzato sotto la presidenza italiana del G7 per rafforzare a livello internazionale l’agenda per ildel nostro pianeta e dei suoi abitanti, favorendo la creazione di connessioni e stimolando l’azione attraverso il dialogo tra mondo accademico e scientifico, società civile, imprese e istituzioni.