Temporeale.info - Formia / Apre frantoio “Pietra Erta”: tecnologia all’avanguardia al servizio della tradizione olivicola [VIDEO]

Leggi tutto su Temporeale.info

– Quando l’innovazione tecnologica incontra lasi permette ad un prodotto, l’olio di oliva, di conservare le sue caratteristiche organolettiche e di creare nuove forme di sviluppo territoriale. C’è molto fermento in questi giorni in una nuova struttura in località Mergataro dove sta per essere inaugurato undi ultima generazione che scriverà . L'articolo”:alTemporeale Quotidiano.