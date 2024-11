Ilnapolista.it - Fonseca: «Spero che Rafa e Theo possano fare la differenza. Difendendo a cinque diamo a Rafa più libertà»

Il tecnico del Milan Pauloha parlato ai microfoni di Sky, prima del match di Champions League contro il Real Madrid.: «Vinicius? Abbiamo preparato un aiuto con Musah» Come pensi di fermare Vinicius? «Abbiamo preparato un aiuto con Musah. In tanti momenti, avere una linea di 5 aiuta Emerson contro Vinicius e serve anche contro Mbappé». Si aspetta grandi cose da Leao eHernandez? «di sì.chelacosì,più. Partita difficile, ma anche buona per avere palla e gestirla. Sono positivo». Cosa ha detto nelle ultime ore ai giocatori? «Noi siamo fortunati per avere questi momenti nella nostra vita, milioni di persone vorrebbero stare in questo spogliatoio. Affrontiamo una grandissima squadra, dobbiamo essere vigorosi difensivamente ma anche sfruttare i momenti della partita e mostrare i nostri valori».