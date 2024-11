Lettera43.it - Fincantieri e il Gruppo EDGE svilupperanno insieme soluzioni subacquee

, uno dei gruppi leader a livello mondiale nel settore della tecnologia avanzata e della difesa, e, tra i principali complessi cantieristici al mondo, hanno firmato un memorandum of understanding che apre la strada a una collaborazione strategica nel settore subacqueo ad alto potenziale. Le due realtà lavorerannoalla progettazione, allo sviluppo e alla creazione di capacità per la fornitura diavanzate per sistemi subacquei con e senza equipaggio negli Emirati Arabi Uniti attraverso MAESTRAL, la joint venture di costruzione navale con base ad Abu Dhabi recentemente lanciata dai due Gruppi. L’accordo preliminare aprirà la strada e darà impulso allo sviluppo di sofisticatesu misura per le specifiche esigenzedelle marine militari di tutto il mondo.