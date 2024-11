Lapresse.it - Elezioni Usa, Kamala Harris: origini, carriera e la difficile eredità di Biden

“A new way forward”, “una nuova strada in avanti“, verso il futuro. E “we are not going back”, “non torneremo indietro“. Questi, tra i tanti che sono stati coniati in questi mesi, gli slogan cheha più utilizzato per identificare la sua campagna agli occhi degli elettori e segnare la differenza non solo politica, ma quasi antropologica col rivale Donald Trump. Una ‘nuova strada in avanti’ che, col procedere della campagna, è stata progressivamente arricchita delle proposte politiche messe a punto dal team della vicepresidente, dopo che la tardiva uscita dalla corsa elettorale di Joenon aveva consentito a lei o ad altri potenziali candidati democratici di esprimere per tempo una piattaforma coerente e completa. Con l’esaurirsi della ‘luna di miele’ successiva all’annuncio della sua candidatura (è del 21 luglio l’addio die il suo endorsement per la sua vice) e dell’entusiasmo suscitato tra gli elettori democratici dalla convention di agosto a Chicago, perè iniziato il compito più: distanziarsi da un’Amministrazione della quale è tutt’ora la numero due e che viene percepita negativamente dalla maggioranza dell’elettorato – l’indice di approvazione diè al 39%.