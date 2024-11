Drea De Matteo sul perché ha rifiutato un ruolo Marvel | Fanc*lo… ho abbastanza soldi

Leggi tutto su Cinefilos.it

Drea de Matteo sembrava pronta per una significativa carriera a Hollywood dopo la sua interpretazione da Emmy Award di Adriana La Cerva in I Soprano della HBO, ma dopo diversi ruoli secondari sul grande schermo e altro lavoro in TV in film come Joey, Sons of Anarchy e Desperate Housewives, l'attrice è comparsa raramente sugli schermi. Ora, de Matteo ha rivelato che questo lungo periodo sabbatico non è stata esattamente una sua decisione, poiché la sua posizione anti-vaccino durante la pandemia di COVID-19 l'ha portata a diventare "persona non grata tra il set di Hollywood". "Senza una telefonata o un'e-mail. Me l'ha appena detto tramite il mio manager, e questo è tutto", racconta l'attrice a Variety.