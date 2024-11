Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe oggi, WTA Finals 2024: orario, programma, streaming

Leggi tutto su Oasport.it

In palio c’è la vetta del girone e, in base al risultato dell’altro incontro del raggruppamento, il possibile passaggio in semifinale con una giornata d’anticipo: con queste premesse si apprestano a tornare in campo Sarae Jasminenel secondo match del torneo di doppio delle WTAdi tennis, in corso a Riad, in Arabia Saudita. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 11.00 Le azzurre, vittoriose all’esordio, come da regolamento, affronteranno l’altra coppia che ha aperto con un successo il torneo di fine anno, ovvero quella composta dalla canadese Gabrielae dalla neozelandese Erin, accreditate della seconda testa di serie: il match aprirà ildi martedì 5 novembre sul Center Court ed inizierà alle ore 11.00 italiane.