De Laurentiis indagato per il trasferimento di Manolas Il sospetto di un falso in bilancio

La Procura di Roma ha chiuso l’indagine su Aurelio De, presidente del Napoli, accusato diinin merito all’acquisto del difensore greco Kostasdalla Roma, avvenuto nell’estate del 2019. La chiusura dell’indagine rappresenta un passaggio rilevante in un’inchiesta più ampia, che coinvolge il patron azzurro anche per altre presunte irregolarità finanziarie, tra cui l’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen dal Lille nel 2020. Il Casoe il Contesto delle Plusvalenze I pm romani hanno chiuso le indagini preliminari suldel calciatore nigeriano già lo scorso gennaio. In entrambi i casi, le indagini mirano a verificare se i valori dichiarati neldel Napoli abbiano alterato il reale stato economico-finanziario della società, contravvenendo ai parametri distabiliti dalla normativa sportiva e fiscale.