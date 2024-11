Liberoquotidiano.it - Danieli lancia Vibes: computer vision e intelligenza artificiale per automatizzare i processi e migliorare la sicurezza sul lavoro

(Adnkronos) - Udine, 5 novembre 2024 -peril processo di movimentazione dei semilavorati siderurgici all'interno delle acciaierie. È questo l'obiettivo di& C., azienda di Udine leader globale nella produzione di macchine e impianti per l'industria siderurgica, che ha promosso, un progetto di ricerca e sviluppo che ha ottenuto un cofinanziamento di 200mila euro nell'ambito del Bando IRISS promosso da SMACT Competence Center.- acronimo di-Based Effective Sensing - è in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'azienda Digital Strategy Innovation, specializzata nel fornire consulenza in ambito IT, integrazione di sistemi e servizi digitali. Il progetto mira a rivoluzionare il processo di movimentazione e identificazione dei semilavorati siderurgici tramite carroponte, o gru a ponte, all'interno delle acciaierie.