Donnaup.it - Dall’Esercito degli Stati Uniti un vaccino anti-Covid efficace per tutte le varianti?

unperle vari? L’Esercitofa sapere di aver sviluppato uncontro il-19 che potrebbe funzionare contro ciascuna delle vari, compresa la Omicron. I risultati dei primi “trials” umani con questo “multi-” a base di nanoparticelle di ferritina sono attesi per la fine di questo mese (e non manca tanto). Studi condotti in laboratorio hanno già mostrato che il nuovoprotegge le scimmie contro il ceppo originario della-19 e che induce una potente rispostacorpale contro le maggiori variemerse durante la pandemia, almeno secondo un rapporto pubblicato su Science Translational Medicine.unperle vari? Gli imminenti risultati dei “trial umani di fase 1”, iniziati ad aprile scorso e che hanno coinvolto un totale di 72 persone, ci diranno se questa efficacia vale anche per gli esseri umani.