Cortona on the move, successo da 26mila spettatori

(Arezzo), 5 novembre 2024 – Si è concluso con oltrevisitatori il festival internazionale di fotografiaOn The. In quattro mesi di eventi ci sono state 22 mostre, oltre 50 artisti coinvolti. Molti visitatori sono italiani, ma ci sono stati anche tanti stranieri, in particolare da Europa (Regno Unito in testa), ma anche da America e Asia. Il festival è stato visitato da oltre 145 giornalisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Francia, Usa, Svizzera, Canada, Germania, Bulgaria. Pubblicati oltre 600 articoli sul festival. I quattro giorni dell'inaugurazione sono stati come ogni anno vivaci e intensi, con oltre 5mila presenze, con ospiti tra artisti, fotografi, curatori, personaggi della scena culturale italiana e internazionale, che hanno partecipato agli eventi e i talk organizzati in occasione del festival.