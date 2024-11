Unlimitednews.it - Conou porta a Ecomondo le sfide per la sostenibilità

Leggi tutto su Unlimitednews.it

RIMINI (ITALPRESS) – Ilpartecipa anche quest’anno aa Rimini, fiera della green e circular economy.Il Consorzio è presente nella Hall Sud Stand 103, promuovendo incontri istituzionali e convegni per riflettere sullelegate allain tutti i suoi aspetti, dalla digitalizzazione, alla qualità dei lubrificanti, dalla ricerca all’ambiente.al centro del dibattito anche i PFAS: le molecole indistruttibili, altamente inquinanti e cancerogene, usate ovunque, che si diffondono nelle acque potabili di tutto il mondo, mettendo a rischio anche i processi di circolarità.“Ilè un’eccellenza di economia circolare in Europa e non potevamo mancare ad, l’appuntamento che accende i riflettori sulledella green e circular economy e dell’ambiente.