Gravidanzaonline.it - Come rendere la culla del bambino accogliente, divertente e sicura

Leggi tutto su Gravidanzaonline.it

Laè il primo rifugio dei bambini nel mondo, un luogo di riposo e sicurezza dove i nostri piccoli trascorrono gran parte del loro tempo nei primi mesi di vita. Creare un ambientee sicuro è quindi fondamentale per il benessere dele la tranquillità dei genitori. Mariuscirci? Imparare a gestire un neonato non è affatto facile e l’offerta dei prodotti a disposizione è ormai immensa e riuscire a orientarsi non è semplicissimo. Cerchiamo quindi di fare ordine e descrivere nel dettaglio quali sono le accortezze da pper creare uno spazio perfetto per la nanna dei nostri figli. Scelta dei materiali adeguati A fare una prima grande differenza sono di sicuro gli accessori tessili destinati ai più piccoli, e tra le scelte più vantaggiose spicca il bambù e il cotone organico, materiali ecologici con straordinarie proprietà.