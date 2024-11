Ilfattoquotidiano.it - Chiara Saraceno: “Dimezzata la copertura degli asili nido su base regionale. Al governo non piacciono i bambini meridionali”

“Alnon solo nonstranieri ma nemmeno quelli, vista la scelta di dimezzare la percentuale disu”. A lanciare la provocazione è la sociologa, portavoce di EducAzioni, un’alleanza tra dieci diverse reti: Alleanza per l’Infanzia, Appello della Società Civile per la ricostruzione di un welfare a misura di tutte le persone e dei territori, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza – CNCA, Forum Disuguaglianze e Diversità – ForumDD, Gruppo CRC, Libera, Rete italiana di cultura popolare, Scuole senza Zaino, Tavolo Saltamuri. La questione non è di poco conto. L’Italia nel Pnrr si era impegnata a creare 264mila nuovi posti nei servizi educativi per la fascia 0-6 anni.