Biccy.it - Chi è La Talpa? I primi indizi circostanziali sui 10 concorrenti

Leggi tutto su Biccy.it

In attesa di vedere le prove e di scoprire come si comporteranno i dieci protagonisti della quarta edizione de La, proviamo a tirare una lista diche potrebbero portarci a scoprire chi sia la veradi questa edizione che debutterà questa sera su Canale 5. Chi è La? GliAlessandro Egger – Ha dichiarato di essere molto bravo a mantenere un segreto. Lucilla Agosti – È molto empatica, non ha particolari paure. Marco Melandri – Vuole lavorare dentro un gruppo ma da singolo. – È molto bravo a mantenere un segreto e bleffare. Orian Ichaki – Nel video promozionale fa l’occhiolino quando dice ‘non sono la’. – Parla male italiano. Gilles Rocca – Non ha particolari paure, se non quelle legate all’affetto. – È molto bravo a mantenere un segreto.