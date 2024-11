Ilrestodelcarlino.it - Casa inagibile dopo le fiamme, gara di solidarietà per la famiglia

CODIGORO A Codigoro è scattata ladiper aiutare i quattro componenti del nucleo familiare che risiedeva nell’appartamento di via Roma, 15 al cui interno sabato scorso si sono scatenate leche hanno resoil locale. Nel frattempo il sindaco Alice Zanardi,la prima notte nella quale la, proveniente da un paese dell’Est, col caporegolarmente occupato all’Eurovo aveva trovato ricovero ada un’amica, ha provveduto a trovare un’abitazione per il tempo necessario al ripristino dell’alloggio dannegggiato dalle. "Si tratta di un’abitazione di nostra proprietà - spiega il primo cittadino - ubicata a Pontelangorino a disposizione, attraverso Acer, anche per altri Comuni che dovessero averne bisogno, appositamente per fronteggiare queste situazioni denominato ’Unità di crisi’".