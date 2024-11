Boxe che gioia per Armando Casamonica | combatterà nel sottoclou di Tyson-Paul

Leggi tutto su Sportface.it

Ci sarà un po’ d’Italia nell’evento in programma venerdì 15 novembre che vedrà il ritorno sul ring del leggendario Mike, pronto a sfidare Jakein quello che sarà il 57esimo match professionistico di Iron Mike. Nelsarà presente infatti, campione italiano dei pesi superleggeri, originario del Quadraro, scelto da Netflix e da Most Valuable Promotions (Mvp) per completare il ricco menu di incontri sul ring di Arlington. ‘La Furia del Quadraro’ – questo il soprannome di– se la vedrà con l’imbattuto (17 incontri tutti vinti, di cui 15 prima del limite) canadese Lucas ‘Prince’ Bahdi. Per, anche lui imbattuto (14 match tutti vinti), sarà una grande occasione per farsi conoscere, e apprezzare, anche dal pubblico americano, al punto da fargli dire che “Lucas Bahdi farà meglio a tenersi pronto perché venerdì 15 novembre la storia incontrerà il destino”.