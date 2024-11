Quotidiano.net - Borsa: Milano fiacca con Londra in attesa del voto negli Usa

Piazza Affari si è preparata alla elezioni statunitensi con una seduta leggermente negativa: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,20% a 34.472 punti, l'Ftse All share in calo dello 0,15% a quota 36.558. In questo modoè stata ladi qualche frazione peggiore, con i mercati azionari del Vecchio continente generalmente in leggera crescita: il listino migliore è stato quello di Francoforte, che ha chiuso con un aumento dello 0,5%, seguito da Parigi positivo dello 0,4%. In crescita dello 0,3% Amsterdam, con Madrid positivo dello 0,2%. In calo invece dello 0,1%. In progressivo rafforzamento (+0,4%) l'euro contro il dollaro a un rapporto di 1,092, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è stato in leggera contrazione a 124 punti base contro i 126 dell'avvio.