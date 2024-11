Bollette del gas in aumento anche per gli utenti vulnerabili In ottobre +53% su settembre

Ilfattoquotidiano.it - Bollette del gas in aumento anche per gli utenti vulnerabili. In ottobre +5,3% su settembre

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Rincari per ledel gas degli, nell’ambito del servizio di tutela regolato dall’Arera. Per il mese di2024, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 116,77 centesimi di euro per metro cubo, indel 5,3% su. La variazione, spiega l’Autorità per l’energia, è dovuta all’dei prezzi all’ingrosso, che incide sulla spesa per materia prima, e all’incremento di alcune componenti della spesa per il trasporto e la gestione del contatore. Nella categoria deisono ricomprese circa 4,5 milioni di persone appartenenti a categorie svantaggiate: persone con disabilità, percettori dei bonus luce e gas per disagio economico o perché utilizzatori di macchinari salvavita alimentati dall’energia elettrica, residenti in isole minori non interconnesse o in strutture abitative di emergenza a causa di calamità, anziani over 75.