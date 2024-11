Inter-news.it - Bayer Leverkusen battuto dal Liverpool! Nelle prossime l’Inter

Ilperde in una partita senza storia contro ilcon il risultato di 4-0. La squadra di Xabi Alonso sarà una delleavversarie delin Champions League. ALTRA CADUTA – Ilperde contro ilcon il risultato di 4-0. Periodo nero per la squadra di Xabi Alonso, che fatica a vincere. Dopo gli ultimi tre pareggi consecutivi con Brest in Champions League, Werder Brema e Stoccarda in Bundesliga i campioni di Germania cadono nuovamente. Stavolta sono i Reds ad avere la meglio con i due gol segnati entrambi nel secondo tempo. Nel giro di due minuti ilchiude i conti: prima Luis Diaz su una genialata di Curtis Jones al minuto 61, poi Cody Gakpo sul secondo palo dopo il cross perfetto dalla fascia destra di Mohamed Salah. Nei minuti finali Diaz trova il tempo per farne altri due e portare l’esito del match sul 4-0.