Basket Champions League 2024 2025 | risultati e classifiche aggiornate

di tutte le partite e ledelladi. Prende il via la competizione europea che vede due squadre italiane in gioco: saranno Reggio Emilia e Tortona, infatti, a provare a dare l'assalto al titolo. IL REGOLAMENTOGRUPPO A FIT/One Wurzburgs 6pt (3V, 0P) Hapoel Netanel Holon 3pt (1V, 2P) Nanterre 92 3pt (1V, 2P) Igokea m:tel 3pt (1V, 2P) GRUPPO B Unicaja 6pt (3V, 0P) Filou Oostende 6pt (2V, 2P) Aliaga Petkimspor 5pt (2V, 1P) King Szczcecin 4pt (0V, 4P) GRUPPO C La Laguna Tenerife 6pt (3V, 0P) Saint-Quentin-Ball 4pt (1V, 2P) Karsiyaka 5pt (2V, 1P) Kolossos H Hotels 3pt (0V, 3P) GRUPPO D ERA Nymburk 8pt (4V, 0P) Galatasaray 7pt (3V, 1P) Promitheas Patras 5pt (1V, 3P) RASTA Vechta 4pt (0V, 4P) GRUPPO E AEK Betsson BC 5pt (2V, 1P) VEF Riga 4pt (1V, 2P) Telekoms Bonn 5pt (2V, 1P) Maccabi Ramat-Gan 4pt (1V, 2P) GRUPPO F UNAHOTELS Reggio Emilia 5pt (2V, 1P) Falco-Vulcano Szombathely 5pt (2V, 1P) Rytas Vilnius 5pt (2V, 1P) WKS Slask Wroclaw 3pt (0V, 3P) GRUPPO G Bertram Derthona Tortona 6pt (3V, 0P) BAXI Manresa 5pt (2V, 1P) NINERS Chemnitz 4pt (1V, 2P) SL Benfica 3pt (0V,3P) GRUPPO H Manisa6pt (3V, 0P) UCAM Murcia 5pt (2V, 1P) FMP SoccerBet 4pt (1V, 2P) Peristeri Domino's 3pt (0V, 3P)1^ GIORNATA Martedì 1 ottobre Ore 18:00 – VEF Riga – Telekoms Bonn 86-72Ore 18:00 – AEK Betsson BC – Maccabi Ramat-Gan 80-71Ore 18:30 – FIT/One Wurzburgs – Hapoel Netanel Holon 85-76Ore 18:30 – King Szczcecin – Aliaga Petkimspor 70-85Ore 19:00 – Galatasaray – RASTA Vechta 103-91Ore 20:00 – Saint-Quentin-Ball – Kolossos H Hotels 84-54Ore 20:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Rytas Vilnius 77-67Ore 20:30 – Filou Oostende – Unicaja 85-92Ore 20:30 – UCAM Murcia – Manisa97-103 Mercoledì 2 ottobre Ore 18:00 – Promitheas Patras – ERA Nymburk 78-86Ore 18:30 – Igokea m:tel – Nanterre 92 86-80Ore 18:30 – Karsiyaka – La Laguna Tenerife 76-87Ore 20:00 – WKS Slask Wroclaw – Falco-Vulcano Szombathely 75-84Ore 20:00 – FMP SoccerBet – Peristeri Domino's 70-58Ore 20:30 – Bertram Derthona Tortona – NINERS Chemnitz 87-81Ore 20:45 – BAXI Manresa – SL Benfica 92-64 2^ GIORNATA Martedì 8 ottobre Ore 18:30 – FIT/One Wurzburgs – Igokea m:tel 98-80Ore 18:30 – Peristeri Domino's – UCAM Murcia 76-81Ore 19:00 – Galatasaray – ERA Nymburk 75-87Ore 20:30 – Hapoel Netanel Holon – Nanterre 92 70-76 Mercoledì 9 ottobre Ore 18:00 – Aliaga Petkimspor – Filou Oostende 77-74Ore 20:00 – RASTA Vechta – Promitheas Patras 86-88Ore 20:00 – FMP SoccerBet – Manisa 97-101Ore 20:30 – Unicaja – King Szczcecin 83-60 Martedì 15 ottobre Ore 17:30 – Maccabi Ramat-Gan – VEF Riga 78-71Ore 18:30 – Karsiyaka – Saint-Quentin-Ball 84-74Ore 20:00 – Telekoms Bonn – AEK Betsson BC 93-74Ore 20:30 – Bertram Derthona Tortona – BAXI Manresa 102-85 Mercoledì 16 ottobre Ore 18:00 – Falco-Vulcano Szombathely – UNAHOTELS Reggio Emilia 78-71Ore 18:30 – Kolossos H Hotels – La Laguna Tenerife 47-71Ore 18:30 – Rytas Vilnius – WKS Slask Wroclaw 98-75Ore 20:00 – NINERS Chemnitz – SL Benfica 103-75 3^ GIORNATA Martedì 22 ottobre Ore 18:00 – Manisa– Peristeri Domino's 79-77Ore 18:30 – King Szczcecin – Filou Oostende 73-84Ore 18:30 – ERA Nymburk – RASTA Vechta 93-74Ore 18:35 – Hapoel Netanel Holon – Igokea m:tel 92-82Ore 20:30 – UCAM Murcia – FMP SoccerBet 86-50 Mercoledì 23 ottobre Ore 18:30 – Promitheas Patras – Galatasaray 75-79Ore 20:00 – Nanterre 92 – FIT/One Wurzburgs 83-88Ore 20:30 – Unicaja – Aliaga Petkimspor 112-82 Martedì 29 ottobre Ore 18:00 – VEF Riga – AEK Betsson BC 69-80Ore 20:00 – Saint-Quentin-Ball – La Laguna Tenerife 61-71Ore 20:00 – WKS Slask Wroclaw – UNAHOTELS Reggio Emilia 65-73Ore 21:30 – SL Benfica – Bertram Derthona Tortona 58-72 Mercoledì 30 ottobre Ore 18:00 – Maccabi Ramat-Gan – Telekoms Bonn 78-86Ore 18:30 – Kolossos H Hotel – Karsiyaka 59-71Ore 18:30 – Rytas Vilnius – Falco-Vulcano Szombathely 103-83Ore 20:45 – BAXI Manresa – NINERS Chemnitz 105-59 4^ GIORNATA Martedì 5 novembre Ore 18:00 – Galatasaray – Promitheas Patras 91-74Ore 20:00 – RASTA Vechta – ERA Nymburk 70-95Ore 20:30 – Filou Oostende – King Szczecin 67-55