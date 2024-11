Oasport.it - ATP Finals 2024: il girone ideale e quello da evitare per Jannik Sinner nel sorteggio

Siamo quasi ai titoli di coda di questa stagione di tennised è stata un’annata a dir poco incredibile per: due Slam, sette titoli, 65 vittorie e 6 sconfitte. L’altoatesino è quindi il principale favorito per il titolo alle ATPin virtù di ciò che ha mostrato durante tutto l’anno e il livello che spesso ha espresso indoor, se vogliamo ancora più impressionante rispetto alle altre condizioni di gioco.lo scorso anno ha raggiunto la finale alle ATPdi Torino dopo che aveva vinto tutti e tre gli incontri nella fase a gironi contro Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e Holger Rune e superato brillantemente la semifinale contro Daniil Medvedev. Solo la stanchezza e una versione eccezionale di Djokovic lo fermarono in finale. In questa edizioneci potrebbero essere alcune insidie, come la possibilità di undi ferro: per l’azzurro nel raggruppamento potrebbero esserci Carlos Alcaraz e Djokovic insieme.