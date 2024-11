Lanazione.it - Alla biblioteca SMS la mostra “Gulag: storia e immagini dei lager di Stalin"

Pisa, 5 novembre 2024. Il 9 novembre 1989 viene abbattuto il Muro di Berlino e nel 2005 il parlamento italiano istituisce il Giorno della Libertà nella ricorrenza di quella data, «simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo». Per celebrare l’appuntamento, l’assessoratoCultura del Comune di Pisa porta a Pisa ladeidi”, che sarà visitabile dall’8 al 29 novembreComunale SMS Biblio. La, a cura dell’Associazione Memorial-Italia, documenta ladel sistema concentrazionario sovietico illustrata attraverso il materiale documentario e fotografico proveniente dagli archivi sovietici e descrive alcune delle principali «isole» di quello che dopo A.