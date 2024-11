Lanazione.it - A Firenze va in scena Cenerentola: la danza protagonista al Teatro Verdi

, 5 novembre 2024 - Parte questa settimana la rassegna die Balletto nell'ambito della XXVI stagione teatrale deldi. Primo appuntamento domenica 10 novembre alle ore 16,45 con il Balletto di Milano, tra le principali compagnie professionali italiane, in una versione spiritosa e geniale del balletto classico. Estrosa e in linea con lo spettacolo, la scelta musicale della Compagnia di, che preferisce Rossini alla consueta partitura di Prokof’ev. Il Balletto di Milano con oltre 30 anni di storia, ogni anno porta inpiù di 80 spettacoli a stagione. Ambasciatore dellaitaliana nel mondo, è riconosciuto e sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Lombardia – Sezione Cultura è un balletto in due atti, su musiche di Gioacchino Rossini, coreografia di Giorgio Madia, scenografie e costumi di Cordelia Matthes.