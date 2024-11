Quotidiano.net - 48.000

Leggi tutto su Quotidiano.net

Dei 315.906 minori stranieri che frequentano la scuola primaria, "4 su 5 provengono da un Paese extra Ue e circa il 70% è nato in Italia" e con lo ius scholae "48mila bambini potrebbero acquisire il diritto alla cittadinanza italiana". È emerso da uno studio della Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, su dati del ministero dell’Istruzione e del Merito e Istat. Durante l’estate si è tornati a discutere di cittadinanza e, in particolare, dei modi in cui si ottiene. Lo ius scholae è un’espressione recente, coniata negli anni scorsi per indicare la possibilità di acquisire la cittadinanza al compimento di un ciclo di studi. Il termine è stato craeto, in realtà, per definire una specifica proposta di legge sulla cittadinanza presa in esame in Parlamento nel 2018 e poi arenatasi alla Camera nel 2022.