Dailymilan.it - Verso Real Madrid-Milan, Carlo Ancelotti: partita sempre speciale ma…

Leggi tutto su Dailymilan.it

rivela le sue emozioni alla vigilia di: un incontro, tuttavia il calcio è al momento l’ultimo dei pensieri dell’allenatore italiano. Il motivonon dimentica Valencia. L’allenatore delricorda in conferenza stampa l’alluvione che ha colpito la città nei giorni precedenti alla sfida contro il. Una tragedia che ha scosso e lasciato il segno in tutta la Spagna. Motivo per cui il tecnico italiano ha scelto di parlare di calcio il meno possibile alla vigilia dell’incontro valido per la quarta giornata di Champions League. Tutto passa però in secondo piano rispetto a momenti così difficili. Le dichiarazioni di: Buongiorno. È stata una settimana di tragedia e siamo tristi. Questa è l’emozione. Siamo molto vicini a Valencia e a tutte le città colpite.