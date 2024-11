Bergamonews.it - UniBg, svolta salutista: si va verso il divieto di fumo anche all’aperto

Leggi tutto su Bergamonews.it

Bergamo.nell’ateneo orobico si inizierà presto a discutere di un possibiledinegli spazi esterni delle sedi universitarie. Sarebbe un passo importante per l’istituzione cittadina, che da alcuni mesi è entrata a far parte di una rete – “Università Smoke Free” – che attualmente coinvolge 14 università italiane con l’obiettivo di promuovere azioni a tutela della salute e diffondere consapevolezza sull’abitudine alattivo e sull’esposizione alpassivo. Proprio in virtù di questa adesioneha invitato la comunità a rispondere ad un questionario che mirava ad indagare – in modo anonimo – le abitudini legate al consumo di tabacco e la percezione delin Università.