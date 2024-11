Quifinanza.it - Taglio Canone Rai a 70 euro, la Lega presenta un emendamento alla Manovra per la conferma

Nella2025 non ci sarà, almeno al momento, ladeldelRai a 70. A spingere su questa misura, specie nell’ultima campagna elettorale per le presidenziali, era stata ladi Matteo Salvini che, mai vana va detto, hatoCamera unper chiedere l’introduzione nella Legge di Bilancio della misura che farebbe bene al futuro elettorale del proprio leader e di tutto il Carroccio. La richiesta divide però la maggioranza di governo, creando gelo soprattutto tra il partito di Salvini e Forza Italia di Antonio Tajani. Per permettere una maggiore comprensione del tema si ricorda che, così come stabilito dFinanziaria dello scorso anno, a partire dal 1° gennaio 2025 ilRai tornerà a quota 90(20 in più rispetto alle ambizioni della), dopo essere stato fissato a 70per il 2024. Maggioranza divisa suldelRai inLo scontro in maggioranza sul tema deldelRai si è creato soprattutto tra i due partiti che maggiormente sostengono quella della Presidente del Consiglio del Consiglio, vale a diree Forza Italia.