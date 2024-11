Nerdpool.it - Star Wars: Skeleton Crew il nuovo trailer ufficiale in italiano!

Con qualche giorno di ritardo rispetto all’uscita delin lingua origina, Disney+ ha diffuso unine il poster di, l’attesa nuova serie originale in live-action della Galassia Lontana Lontana targata Lucasfilm con protagonista Jude Law nei panni di un misterioso personaggio (“Jod”) le cui vere intenzioni sono avvolte nel mistero.debutterà il 4 dicembre in Italia con i primi due episodi, in esclusiva su Disney+. Ecco iled il poster:, la sinossisegue il viaggio di quattro ragazzi che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa.