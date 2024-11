Spagna alluvione | rinviate le partite di Copa del Rey

Leggi tutto su Sportface.it

La Federcalcio spagnola ha accolto la richiesta del Valencia e di altre squadre di posticipare ancora ledidel Rey giàla scorsa settimana a causa dell’che ha colpito diverse zone del paese. “A causa delle conseguenze causate dalla Dana – è scritto in una nota della federazione -, diversepreviste per questa settimana del primo turno delladel Rey vengono posticipate”. In particolare, il Valencia giocherà contro il Parla Escuela il prossimo 26 novembre.anche Ejea-Hercules, Pontevedra-Levante, Manises-Getafe e Jove Espanol-Real Sociedad. Intanto la UEFA ha disposto un minuto di silenzio, durante tutte ledelle competizioni Uefa per club in programma questa settimana, “in memoria delle vittime delle alluvioni di Valencia e di tutti coloro che sono stati colpiti nella regione e oltre”.ledidel Rey SportFace.