Sorpresa i risparmi italiani crescono invece di calare | gufi smentiti

I salvadanai deglivalgono complessivamente 5.732 miliardi di euro: il dato si riferisce al primo trimestre del 2024 ed è in aumento di 271 miliardi (+5%) rispetto all'anno precedente e di oltre 1.000 miliardi (+22%) se confrontato con fine 2019. Se in 12 mesi iatori hanno accumulato in media circa 22,5 miliardi al mese, a partire dall'era pre-covid la capacità dio mensile si è attestata attorno ai 20 miliardi. «Vuol dire che l'inflazione e la corsa dei prezzi non hanno intaccato la capacità di accumulo da parte delle famiglie del nostro Paese, confermando una tendenza cristallizzata ormai da decenni», scrive il centro studi di Unimpresa che ha elaborato i dati Bankitalia. Sui conti correnti - rileva lo studio - sono parcheggiati 1.120 miliardi.