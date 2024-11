Quotidiano.net - Sondaggi elezioni Usa 2024, mappe in tempo reale: chi è avanti Stato per Stato

Leggi tutto su Quotidiano.net

Roma, 4 novembre– Conto alla rovescia agli sgoccioli per leUsa. Riflettori puntati sugli ultimiche,per, possono fornire indicazioni, seppur sommarie, su chi vincerà leamericane tra Donald Trump e Kamala Harris. Vero è che la storia recente narra di colpi di scena e pronostici ribaltati all’ultimo minuto (chi non ricorda il thrilling delle presidenziali Usa 2016, con il sorpasso di Trump su Hillary Clinton certificato all’alba italiana). Ma è altrettanto fuori di dubbio che isiano gli strumenti più credibili per prefigurare possibili scenari. Ed ecco allora che su questa pagina potete seguire pressoché inle rilevazioni che arrivano dagli Stati Uniti d’America, proprio mentre in campagna elettorale si assestano gli ultimi colpi. Una sfida, quella tra Trump e Harris, che a poche ore dal verdetto resta in bilico.