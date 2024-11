Movieplayer.it - Pulp Fiction: il cult di Quentin Tarantino torna al cinema il 18, 19 e 20 novembre

Il sensuale twist di John Travolta e Uma Thurman, la flemma di Mr. Wolf e le battute al fulmicotone scritte daci aspettano in sala solo per tre giorni. Trent'anni e non sentirli., film dio di, celebra un compleanno molto speciale facendo ritorno alcon Lucky Red solo per tre giorni, il 18, 19 e 20. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, dove ha vinto il premio più prestigioso, conquistando la Palma d'Oro, il film ha ottenuto nomination agli Oscar, vincendo il premio per la miglior sceneggiatura originale, e si è imposto tra i fan conquistando un posto speciale nella storia del. L'appuntamento è fissato per il 18-19-20per vedere sul grande schermo la versione restaurata del film, .