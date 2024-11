Sport.quotidiano.net - Promozione. Un bel Masi supera il Petroniano. Risolvono Parmeggiani e Toffano

t.voghiera 2TORELLO VOGHIERA: Broccoli, Fiore, Rubbi, Mazzoni, Quarella E. (39’ Franceschini), Cattin, Chiossi, Boschini,(79’ Maistrello), Maione (93’ Ghali),. All. Lega. A disp. Bianconi, Bucchi, Baldon, Nardini, Vidali, Quarella T.: Verardi, Malagoli, Pierdomenico, Guerra F. (62’ Kamga), Cuppini, Soffritti (79’ Franchini), Fotso, Ezechia, Reda (62’ Neri), Maestri (66’ Guerra M.), Tonelli (66’ Cordoni). All. Ronzani. A disp. Ferrari, Veronesi, Canè, Gironi. Arbitro: Fornabaio da Ravenna. Marcatori: 51’, 65’, 81’ Malagoli. Note: ammoniti 58’ Reda, 87’ Broccoli, 94’ Malagoli. Esp. 86’ Franceschini per doppia ammonizione. Ha conquistato la seconda vittoria di fila, ilTorello Voghiera, che si è meritatamente imposto sul temibile