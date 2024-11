Linkiesta.it - Perché la Cop16 sulla biodiversità è stata un fallimento

Mentre scorrono incessanti e drammatiche le immagini di Valencia sommersa dal fango, è necessario sforzarsi di raccontare e capire come sia andata la sedicesima conferenza Onu, la. Crisi climatica e crisi ambientale (perdita di specie e habitat) sono equazioni di uno stesso sistema. Risolvere entrambe significa proteggere innanzitutto noi stessi: le nostre città, la nostra salute, la nostra meraviglia. Il sedicesimo negoziato tra i centonovantasei Paesi firmatari della Convenzione delle Nazioni unitediversità biologica (non ratificata dagli Stati Uniti) non è stato facile: undici giorni di discussioni, migliaia di tazze di caffè, rigorosamente colombiano. A ospitare il vertice Onu, dal 21 ottobre al 2 novembre, èla città di Cali in Colombia.