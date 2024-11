Quifinanza.it - Per volo in ritardo o cancellato niente conciliazione obbligatoria, cosa ha deciso il Tar

Leggi tutto su Quifinanza.it

Rivoluzione nei diritti dei passeggeri del trasporto aereo: in caso di forteo di cancellazione dellacon le compagnie non è più: se lo desidera, l’utente insoddisfatto del servizio può immediatamente fare causa ai vettori agendo di fronte al giudice. È il principio stabilito dal Tar del Piemonte che hasu un ricorso presentato da un passeggero che si è visto annullare ilVerona-Bari a pochi minuti dal decollo. La decisione del Tar La sentenza dei giudici amministrativi piemontesi boccia così parte della delibera dell’8 febbraio 2023 dell’Autorità dei trasporti. La parte cancellata riguarda quella in cui stabilisce che “non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di” in uno di questi tre casi: negato imbarco sul; cancellazione dello stesso;prolungato.